Conte fa fuori la Schlein: "Non solo gente nostra"

I 100mila (fonti M5s) in corteo a invocare la pace, sottolinea il leader, hanno innanzitutto un significato, ossia che questo è un Movimento diverso: "Tutte le precedenti manifestazioni del M5s - spiega Conte - erano solo con gente nostra, del Movimento. Questa volta no, si sono attivate rete e associazioni , e sono venuti tanti cittadini autonomi che non rispondono a nessuno, attirati da una piattaforma incentrata sul no al riarmo" dell'economia europea. Chissà se si riferisca alla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo o al "giustiziere" romano Cicalone , pure loro in piazza.

Di sicuro, però, i 5 Stelle hanno avvicinato un pezzo di sinistra a cui il Pd fatica a parlare: "Per noi del Movimento questa manifestazione è una tappa fondamentale, perché abbiamo portato in piazza tanta società civile, aprendo ad altre forze sociali e politiche. E questo è stato possibile grazie alla Costituente dell'anno scorso, in cui ci siamo dati una collocazione politica stabile e chiara nel campo progressista, da indipendenti, con una piattaforma di valori ben precisi". "Il grande riscontro da parte dei cittadini - continua l'ex premier - ci dice che non si può prescindere dalla pace e dal no al riarmo come pilastri per un'alternativa a questo governo di destra. In tanti sono venuti per opporsi alla riconversione dell'economia europea in economia di guerra, che segnerebbe la morte dell'Italia e dell'Europa". Conte chiarisce: "Noi non pensiamo che ci si difenda con i fiori. L'efficientamento del nostro apparato militare è scontato, ma quello che serve è un serio progetto di difesa comune europea: si mettano assieme gli attuali investimenti e si realizzeranno economie di scala che risponderanno a questa logica. Ma questo - conclude - non ha nulla a che vedere con lo spettro dello sperpero di 800 miliardi per consentire alla Germania di diventare una super-potenza militare". Per finire, insulti a Matteo Salvini: "Lui è solo un paggetto dei poteri forti: ha sempre votato con Meloni i provvedimenti bellicisti e ha firmato con lei la condanna del Paese con il patto di stabilità europeo"