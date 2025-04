Giuseppe Conte senza vergogna: "Giorgia Meloni beniamina dei poteri transnazionali"

L'agenzia S&P ha alzato il rating dell'Italia a BBB+ da BBB con outlook stabile. È quanto è emerso dalle tabelle postate sul sito dell'agenzia. La decisione dell'amministrazione di Donald Trump di sospendere per tre mesi i dazi al 20% sui prodotti Ue e imporre tariffe del 10% "significa che l'impatto sull'economia dell'Italia sarà gestibile, parzialmente attenuato dall'accelerazione degli investimenti pubblici e dagli stimoli di bilancio tedeschi", ha affermato S&P. E a sinistra rosicano come matti.

"Avevamo capito da tempo che Meloni era la beniamina dei poteri forti transnazionali", "tutti proiettati verso investimenti militari. Non ha mai scontentato le banche", "dovunque ci sono poteri forti il governo si accoda", "queste valutazioni erano nell'aria. Noi dobbiamo batterci per i cittadini non per poteri forti. C'è tanto da fare per la sanità disastrata, per la scuola. Abbiamo da rimboccarci le maniche", ha tuonato il leader del M5s Giuseppe Conte in collegamento con la festa del Movimento Sardegna.