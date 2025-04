Giorgetti zittisce la sinistra: "Ce lo meritavamo"

Il miglioramento del rating dell'Italia da parte di Standard & Poor's "ce lo meritavamo anche se non ce l'aspettavamo": a dirlo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo alla domanda di un giornalista al termine dell'Ecofin informale a Varsavia. Poi, a chi gli ha chiesto un giudizio sulla promozione del rating, lui ha risposto: "E' il rating che è un giudizio su di me". Ieri S&P ha rivisto al rialzo il rating dell'Italia da BBB a BBB+, con l'outlook che resta stabile. Un dato positivo, nonostante i continui attacchi della sinistra, che accusa la premier Giorgia Meloni di non capire nulla di economia.

Poi, parlando della possibilità per il governo di ricorrere a una manovra correttiva alla luce della revisione al ribasso della crescita del Pil, il ministro ha detto che non succederà. "Io l'ho sempre detto che noi non avevamo bisogno di cambiare i nostri profili di contabilità anche in relazione alle migliori previsioni di crescita. Certamente questo ci permette un rientro dell'indebitamento meno significativo di quello che avremmo auspicato. Però credo che appunto anche il giudizio delle agenzie di rating confermino la corretta prudente, umile, seria e responsabile azione del Governo italiano su questa materia".