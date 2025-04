Il trionfo di Giorgia Meloni in questa frase di Donald Trump

Un incontro di tutt’altra tenuta, rispetto alla battaglia dialettica avvenuta in quello stesso luogo con il presidente ucraino Zelensky. Quello con la Meloni è stato un dialogo amichevole tra due persone e due Paesi che possono definirsi amici e alleati. A Dritto e Rovescio , programma di approfondimento politico di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio , viene mostrato il passaggio chiave, che testimonia come Giorgia Meloni sia diventata un leader chiave nei dialoghi tra Europa e Stati Uniti, in un momento così difficile per tutti.

Uno dei giornalisti, durante la mini-conferenza stampa concessa ai pochi accreditati nello studio ovale, pone la seguente domanda: “Pensa che l'Italia possa essere il miglior alleato degli Usa?”. Donald Trump dà un attestato di stima inequivocabile a Giorgia Meloni e dice: “Si, ma solamente se il vostro primo ministro rimane primo ministro, perché sta facendo un lavoro ottimo. Sicuramente l'Italia non è l'unico alleato, è uno dei grandi alleati come l'Europa in generale. Sta facendo in Italia un grande lavoro e il nostro rapporto è ottimo direi, ci sono tanti italiani in questo Paese e a questi italiani piace Trump e questi italiani hanno votato Trump”.

Poi ha aggiunto: “Giorgia è una persona eccezionale, mi piace molto, è una dei veri leader del mondo”. A chi, poi, gli ha chiesto se fosse fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Ue sui dazi, Trump ha risposto: "Sono sicuro che faremo un accordo commerciale equo con l'Ue, ma gli Stati Uniti faranno un buon accordo anche con la Cina". Giorgia Meloni, infine, ha proposto a Donald Trump di organizzare un vertice con i leader europei appena sarà possibile e che questo incontro venga ospitato dall’Italia e il presidente Usa si è detto molto disponibile.