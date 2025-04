Non solo "Giuseppi": ecco come Trump "chiama" Meloni

Per citare una celebre canzone di Achille Lauro, Donald Trump ci è cascato di nuovo. Il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto a Washington, alla Casa Bianca, Giorgia Meloni. Tra i due era previsto un summit per discutere dei temi più scottanti del momento: guerra in Ucraina, dazi e spese militari per la Nato. Il tycoon ha elogiato in più riprese il presidente del Consiglio, definendola come una delle "leader del mondo".

Ma quando è arrivato il momento di ringraziare via social il presidente del Consiglio, The Donald è incappato in un errore tutto da ridere. Meloni da Giorgia è stata ribattezzata Georgia. "La premier Georgia Meloni d’Italia è stata fantastica ieri durante la sua visita alla Casa Bianca. Ama il suo paese e l’impressione che ha lasciato su tutti è stata FANTASTICA!!!", ha scritto su Truth.