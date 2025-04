Meloni "statista". Chi promuove la premier: sinistra spianata

La presidente del Consiglio italiana, "pur essendo per certi aspetti la padrona di casa, essendosi i funerali svolti a Roma, di fatto non ha svolto questo ruolo, non ha cercato di primeggiare in qualche modo rispetto agli altri leader istituzionali, ma si è comportata correttamente come uno dei tanti tra capi di stato e di governo giunti nella Capitale italiana per rendere omaggio al Sommo Pontefice - spiega lo storico, professore emerito dell'Università di Firenze e presidente della Fondazione Giovanni Spadolini - Nuova Antologia -. Dal punto di vista dell'immagine la nostra premier si è mossa con correttezza, intelligenza e sobrietà in questa occasione che ha radunato leader di tutto il mondo. Dal punto di vista dell'immagine Meloni ne esce molto bene".

Una prova da statista e da perfetta padrona di casa. Il politologo Cosimo Ceccuti , intervistato dall'agenzia Adnkronos, promuove a pieni voti Giorgia Meloni dopo la "prova" dei funerali di Papa Francesco in Vaticano, che ha riunito praticamente tutti i grandi della terra (eccezion fatta per il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping ) diventando di fatto un vertice internazionale in piena regola.

"Ufficialmente - sottolinea ancora il professore - tutti i capi di stato, compreso Donald Trump, sono arrivati a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco e non per tessere trattative o altro, sono stati presenti per assistere alla messa, per pregare. Se poi sotto la protezione spirituale del pontefice, potranno emergere anche dei buoni frutti dai colloqui informali svolti in questa occasione tra i leader del mondo, non possiamo che rallegrarci".

Quanto alla Meloni, che sulla stampa d'area progressista viene addirittura descritta come "irritata" se non direttamente "messa in seconda fila", secondo Ceccuti, "non aveva certo bisogno di primeggiare in questa occasione dei funerali", essendo stata peraltro la prima leader europea a incontrare Trump alla Casa Bianca dopo l'avvio del dossier dazi. "Se lo avesse fatto, sarebbe stata accusata di sfruttare a fini personali la visibilità globale che offre un tale evento come il funerale di un pontefice. Per quanto rilevante fosse l'occasione, Meloni si è dimostrata intelligentemente sobria e si è comportata da statista". Con buona pace degli anti-meloniani in servizio attivo permanente, anche nei giorni di lutto.