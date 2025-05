Silvia Salis insulta la destra e i suoi elettori: "Non c'è paragone"

Silvia Salis non sa vincere. La vittoria alle Comunali di Genova è di certo una innegabile affermazione del centrosinistra. Per vincere però è stato necessario mettere insieme tutte le forze più disparate del campo progressista, da Calenda ai comunisti. La neo-sindaca del capoluogo ligure ha infatti infangato immediatamente la destra con scarsa sportività in una competizione elettorale che si è conclusa con una vittoria rossa.

Su La Stampa le sue parole sono state molto dure con gli avversari del centrodestra, leggere per credere: "Non abbiamo l'ambizione o l'arroganza di dare lezioni a nessuno. Io credo però che Genova abbia dimostrato come la destra sia legittimata praticamente solo dalla mancata unione del campo progressista, perché quando poi il campo progressista si unisce e si mettono a confronto le due classi dirigenti, non c'è paragone". Insomma a sinistra sono "migliori". Chiaro no?