Dl Sicurezza, Meloni spiana la sinistra: "Al via i primi sgomberi immobili occupati"

Dello stesso avviso anche la vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e relatrice del decreto, Augusta Montaruli . "Con il decreto sicurezza il governo Meloni offre una risposta concreta a problemi seri totalmente trascurati dalla sinistra. Tra tutti penso alle occupazioni delle case altrui: un fatto indecente che necessitava di una risposta immediata. Questa risposta è arrivata. Fratelli d'Italia non avallerà mai un sistema per il quale gli abusi vengono tollerati e i proprietari pregiudicati nell'esercizio dei propri diritti. Gli sgomberi lampo degli alloggi occupati a Mestre e, ancor prima a Ispica - ha sottolineato la parlamentare FdI - dimostrano l'efficacia e la concretezza delle politiche messe in campo dal governo Meloni. Un esecutivo che non tollera ambiguità e non ha paura di affermare a gran voce di stare dalla parte dei cittadini onesti".

Ma dalle opposizioni, invece, si parla addirittura di leggi liberticide. “Gli esponenti della destra non hanno aperto bocca durante l’esame di questo testo, trasformato in decreto legge dalla sera alla mattina, avete imposto una doppia tagliola. Troppe anomalie, non si può pensare di mettere in campo un provvedendo delicato che mette in discussione le libertà senza discussione in parlamento. Chi vuole limitare le libertà deve dirlo pubblicamente”. Così il capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti intervengo in Aula all’avvio dell’esame del Dl Sicurezza.