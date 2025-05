Silvia Salis, lo sfregio a Marco Bucci: "Aria irrespirabile"

Neanche il tempo di insediarsi in Comune e già Silvia Salis infanga Marco Bucci. La riforma dei municipi, con il decentramento, ma soprattutto un invito a tutti quei dirigenti del Comune che negli ultimi anni hanno lasciato Palazzo Tursi per divergenze col sindaco "perché l'aria era diventata irrespirabile". Questi i primi obiettivi della nuova sindaca di Genova. "Il Comune al suo interno ha grandissime competenze, è un dolore sapere che moltissimi dirigenti sono andati via in questi anni perché trovavano l'aria dentro al Comune irrespirabile e questo chiaramente mi dispiace. So che molti non vivono più a Genova perché lavorano in comuni di altre città ma chiunque pensi sia il momento per tornare il Comune è pronto a riaccoglierli" ha spiegato la nuova sindaca.

"Mi spiace che qualcuno sia dovuto andare perché non si trovava bene. Posso garantire che ci sarà un'aria nuova, ci sarà la possibilità di esprimere la proprio professionalità liberamente. Sarei molto felice che qualcuno decidesse di tornare - ha sottolineato -. Valorizzeremo le competenze comunali, ma soprattutto creeremo un ambiente nel quale sia un piacere lavorare".