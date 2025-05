Giuseppe Conte, FdI: "Chiudi baracca, pubblicità ingannevole"

"Avete distrutto le casse dello Stato e destabilizzato l’economia. Non solo non chiedete scusa, ma con arroganza attaccate il Governo Meloni, che oggi è costretto a rimediare ai vostri disastri": FdI lo ha scritto in un post su Facebook contro l'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle. "Conte, gli italiani hanno chiesto il reso. Chiudi baracca: la tua è pubblicità ingannevole", si legge infine nel messaggio social. A corredo una foto (modificata) di Giuseppe Conte in stile pubblicità sul finto schermo di una tv sintonizzata su Tele 5 Stelle: l'ex presidente del Consiglio ha fra le mani due cartelli con su scritto "Bonus 110%" e "Reddito di cittadinanza", due delle principali misure varate dal suo governo.

Nell'immagine postata da FdI si legge anche "Gratuitamente", una delle parole più usate da Conte per parlare del bonus edilizio caro ai pentastellati, e poi "In regalo un banco a rotelle", riferito ai banchi acquistati dal suo esecutivo per evitare contatti tra studenti nelle scuole durante il periodo della pandemia da Covid. Una strategia, quella dei banchi a rotelle, che però non avrebbe funzionato benissimo nonostante i costi dell'iniziativa.

Nel frattempo, però, Conte continua ad attaccare l'esecutivo di Giorgia Meloni. Nel suo mirino, nelle scorse ore, ci è finito il decreto sicurezza appena varato: "Lo abbiamo denunciato in tutti i modi. Questo Paese ha bisogno di reale sicurezza, che significa forze d'ordine che girano nelle nostre periferie, che girano nei centri abbandonati, nel nostro entroterra. Dobbiamo presidiare in modo serio il territorio con misure intelligenti, accorte, senza propaganda", ha detto a margine della presentazione del libro "Il vento tra le mani. Vita politica del sindaco pescatore" di Dario Vassallo alla Camera. Poi ha aggiunto: "Andiamo in direzione di uno Stato repressivo che si rende conto che la situazione non sta andando bene e vuole mettere un tappo addirittura alle libere manifestazioni democratiche".