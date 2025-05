Giorgia Meloni, il Telegraph azzera i deliri progressisti: "Sul premier solo sciocchezze"

Il Telegraph spegne l'entusiasmo di Elly Schlein e della sinistra italiana. Dopo le elezioni amministrative, dal Pd sono arrivati messaggi chiari a Giorgia Meloni. Secondo i dem, la leader di Fratelli d'Italia avrebbe i giorni contati a Palazzo Chigi. In particolare, la vittoria di Silvia Salis a Genova rappresenterebbe un punto di svolta, un cambio di passo per quanto concerne il sentiment politico degli italiani. Ma è davvero così? Secondo il quotidiano britannico, altro non è che una mera azione di propaganda dei soliti compagni.

"Gli oppositori di Giorgia Meloni e i loro numerosi amici nei media sono euforici per la vittoria elettorale della sinistra in un paio di grandi città italiane - ha spiegato il Telegraph in un articolo a firma Nicholas Farrell -. Considerano le vittorie della sinistra a Genova e Ravenna all'inizio di questo mese, quando si sono svolte le elezioni per il controllo di 126 comuni, tra cui una manciata di grandi città, come l'inizio della fine per la prima donna Primo Ministro italiana".