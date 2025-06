Pd, annullata la Festa dell'Unità a Fiesole: mancano i volontari

“La nostra Festa negli ultimi anni ha messo in fila record di presenze e incassi. È l’unica festa nel panorama fiorentino che complessivamente accoglie circa 15mila persone, che ogni sera schiera oltre 50 volontari, che dà da mangiare a 400 persone a sera e offre loro l’occasione di stare nella location più bella del mondo, godendo del fresco e di un programma di eventi di trenta sere consecutive – scrivono gli organizzatori – Ma tutto questo non si realizza a caso, ha un prezzo altissimo”.

Fermi tutti: è stata annullata dopo 73 anni la storica Festa dell'Unità a Fiesole. Il motivo? Mancano i volontari. Come spiega il Secolo d'Italia, il 2025 segna quindi uno spartiacque per la Festa de l’Unità a Fiesole. “Non sarà l’edizione da record a cui eravamo abituati – 15.000 presenze complessive, oltre 50 volontari a sera, cene per 400 persone ogni giorno in una location mozzafiato – ma nemmeno l’anno dell’oblio. È un momento di riflessione e rilancio”, assicurano i promotori.