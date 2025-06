Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E ovviamente a tenere banco c'è la tregua tra Israele e Iran voluta fortemente da Donald Trump. Ma come sottolinea il direttore editoriale di Libero sui giornaloni è un continuo sparare su Bibi Netanyahu. Insomma ci sono ancora in giro le vedove della ayatollah che non si danno pace. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone.