Elisabetta Piccolotti, addio seggio? "Maschilismo in Avs"

E i mugugni all’interno del partito aumentano, perché certo due stipendi parlamentari in famiglia generano l’invidia e il fastidio di molti. La Piccolotti, però, non è una vamp entrata in Parlamento dopo aver conosciuto suo marito, è un’attivista di lunga data, allora sembrerebbe sconveniente chiederle di fare un passo indietro per ragioni matrimoniali. E - come sottolinea il Corriere della Sera - spunta anche la questione maschilista, visto che potrebbe essere Fratoianni stesso a rinunciare e limitarsi solo a fare il segretario.

Di sicuro i “Fratolotti” non sono i primi ad accumulare cariche in famiglia, ma hanno già generato antipatie per la questione Tesla. Si ricorderà, infatti, che lei aveva acquistato l’auto ecologica, divenuta scomoda dopo che Musk è diventato il delfino della campagna elettorale di Trump. Lei si era giustificata dicendo che “l’aveva pagata poco” e anche in questo caso non aveva certo generato consensi a macchia d’olio. Aveva, anzi, scomodato paragoni imbarazzanti, come quello con Aboubakar Soumahoro, il guru del “diritto alla moda” della moglie. Anche lui è nel calderone dei riconteggi e risulterebbe eletto in Puglia e non in Emilia Romagna, dove invece subentrerebbe Eleonora Evi che, nel domino che ne segue, libererebbe in Lombardia il seggio a Giovanni Paglia. Per Piccolotti, invece, ci sarebbe soltanto un mesto ritorno a casa. Si attende che la relazione della Giunta venga approvata, nel frattempo in Avs le bocche sono cucite e l’imbarazzo è evidente.