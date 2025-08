Fratoianni e Bonelli denunciano il governo Meloni "per genocidio"

Alleanza Verdi e Sinistra italiana denunciano il governo per "genocidio". Il motivo? Quanto sta avvenendo a Gaza. Anche in questo caso per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni la colpa è - anche - di Giorgia Meloni, motivo per cui mercoledì 6 agosto, alle ore 16 presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, si terrà una conferenza stampa. Nel corso dell'incontro sarà annunciata la comunicazione che Alleanza Verdi e Sinistra invierà all'Ufficio della Procura della Corte Penale Internazionale (CPI) per presentare denuncia nei confronti di membri del governo italiano. L'accusa? Complicità in crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Un clamoroso delirio.

Già il giorno prima il portavoce di Europa Verde ha puntato il dito contro il premier, a suo dire complice di Netanyahu. "La lettera di oltre 600 ex vertici della sicurezza israeliana che chiedono a Trump di fermare Netanyahu conferma ciò che il mondo intero vede da mesi: il premier israeliano non è un uomo di sicurezza, è un criminale di guerra responsabile di una catastrofe umanitaria che ha trasformato Gaza in un cimitero a cielo aperto", attacca Bonelli.