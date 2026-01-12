Rimini, "hotel 4 stelle a 18 euro a notte": le offerte scatenano il caos

“Negli hotel 4 stelle siamo già, in media, a circa l’80% di camere occupate. E le prenotazioni continuano ad arrivare: molti faranno il sold out. I prezzi sono alti. In alcuni casi, sono più alti anche di quelli visti a Capodanno”: Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera, lo ha detto a proposito del turismo a Rimini in vista della fiera Sigep, in programma da venerdì 16 a martedì 20 gennaio.

Nel frattempo, però, starebbero spuntando anche delle offerte particolari. Ne ha parlato Mauro Santinato, fondatore di Teamwork e albergatore. “Ci risiamo. Per stasera una camera doppia in un hotel 4 stelle di Marina centro veniva venduta su Booking a soli 18 euro - ha detto -. Com’è possibile vendere una camera a 18 euro in un 4 stelle? Ma soprattutto, che servizio è possibile garantire a questo prezzo? Che tipo di colazione si può offrire? Che esperienza può vivere il turista? E quale marginalità rimane all’impresa?”.