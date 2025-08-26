La Calabria di Tridico: reddito di cittadinanza, sabotaggio del Ponte e no al termovalorizzatore

Pasquale Tridico non aveva nessuna intenzione di candidarsi alla presidenza della Regione Calabria per il campo largo delle sinistre. Le dimissioni improvvise, con immediata convocazione delle urne e ricandidatura, del governatore forzista, Roberto Occhiuto, gli hanno mandato il boccone di traverso.

LA SCELTA

Poi è arrivato l’ordine di Giuseppe Conte. In Calabria le grilline Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico bisticciavano e il capo è intervenuto, scegliendo il terzo, più autorevole e noto delle due messe insieme, che però non gode, contrariamente al detto. L’avvocato del popolo non punta tanto alla vittoria, quanto a superare il Pd, grazie al nome forte in campo. È lo stesso obiettivo che si è posto in Campania e Puglia. Nel 2021 i dem hanno preso il 13% ed M5S il 6,5%, l’impresa quindi è possibile.

Tridico al Sud significa una sola cosa, reddito di cittadinanza. L’ex presidente dell’Inps, la cui somiglianza fisica con la macchietta del politico meridionale arraffone e spregiudicato, Cetto La Qualunque, inventata dall’attore Antonio Albanese, è già di per sé un programma, girerà il territorio promettendo «più picciuli per tutti». Sfascerà i conti ma sarà il punto uno, due, tre, quattro e cinque del programma del campo largo. L’unico che non ci sta è Carlo Calenda, di Azione.

Elly Schlein e Matteo Renzi invece ci stanno, neanche fossero Virginia Raggi lei e Danilo Toninelli lui. Piccolo particolare: non ci sono i soldi. Il reddito in Calabria costava 300 milioni e per finanziare un impegno del genere la Regione può attingere solo ai fondi sociali Ue, ma questi sono 120 milioni e attingervi significherebbe rinunciare a tutte le politiche attive di lavoro e di inclusione. Quindi? L’obiettivo è farlo pagare dallo Stato, chiamandolo assegno di inclusione, trattamento per i ceti deboli già attivo ma da allargare.