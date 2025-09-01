Libero logo
Italia-Israele, il sindaco di Udine chiede il rinvio. Insorge FdI

lunedì 1 settembre 2025
1' di lettura

Altro giro, altra polemica. Ora la sinistra vuol fermare la partita tra Italia e Israele del prossimo 14 ottobre. Ad aprire le danze è il sindaco di Udine, dove si giocherà il match per le qualificazioni ai Mondiali del 2026: "Non fomentiamo le polemiche, non è proprio il caso", premette. Però la sua idea è di rinviare per poi "recuperare" la partita Italia-Israele di calcio in programma in autunno. Il motivo: eventuali problemi di ordine pubblico, spiega Alberto Felice De Toni, in una intervista al Messaggero Veneto. A un anno di distanza dalle polemiche (e dalla stessa partita), c'è una differenza: il sindaco può contare su un sostegno di 20mila firme raccolte da una petizione online lanciata da Possibile per chiedere lo stop al match. Insomma si prepara già il nuovo banco di prova per la propaganda anti-Israele.

E a smontare le parole del sindaco c'ha pensato Sara Kelany di Fratelli d'Italia: "Le posizioni del sindaco di Udine sulla partita Italia-Israele e la richiesta di non far svolgere l'incontro aggiungono un altro tassello al triste quadro delle sinistre che soffiano, in maniera incosciente, sul fuoco pro Pal. Annullare un evento sportivo sarebbe un gesto discriminatorio nei confronti del popolo ebraico tutto e certamente non è il modo per parlare di pace. E' necessario non arrendersi di fronte alla narrazione di una sinistra che sta criminalizzando un intero popolo e che, ammantandosi di un antisionismo di facciata, dimostra sempre di più di lasciarsi andare a derive antisemite". 

