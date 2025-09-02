Francesca Albanese in campo, ora è ufficiale? Alla festa di partito...

Alleanza Verdi e Sinistra vicina alla relatrice speciale Onu per i territori palestinesi Francesca Albanese? Diverse "coincidenze" farebbero pensare a prove tecniche di candidatura. Lo scrive il Secolo d'Italia. Un indizio è rappresentato dall’invito rivolto alla Albanese alla festa nazionale del partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli in programma dal 3 al 7 settembre a Roma: “Terra”. Un invito a cui la relatrice ha risposto di sì, come confermato dall’Adnkronos. La sua partecipazione all'evento è prevista nella serata di giovedì 4 settembre: una conversazione con Francesca Albanese e la presentazione del libro “Quando il mondo dorme”, con Luana Zanella e Peppe De Cristofaro.

Altro indizio, poi, riguarda sempre la giornata di giovedì, come anticipato dal Giornale: la Albanese "sarà ospite al Senato per discutere degli effetti delle sanzioni americane e israeliane nei suoi confronti: l’evento è organizzato da Beppe De Cristofaro, esponente Avs e presidente del Misto a Palazzo Madama". E se questo appuntamento fosse anche un'occasione per lanciare un sodalizio elettorale? Un po' come successo in passato con Ilaria Salis o Mimmo Lucano. Se tutto questo venisse confermato, si tratterebbe - come scritto dal quotidiano diretto da Sallusti - di "una mossa per assicurarsi i voti del mondo pro Pal (e ovviamente della galassia anti-Israele), sulla scia delle importanti onorificenze concesse da alcune importanti città italiane – tutte guidate dalla sinistra – a partire da Bari e Napoli".