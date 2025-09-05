Decaro, vicino alla candidatura ma Vendola resta in campo

Antonio Decaro sarà il candidato governatore in Puglia per il campo largo, accettando che Nichi Vendola, ex presidente della Regione, rimanga candidato per Avs. Lo rivela il Corriere della Sera. Dopo aver ottenuto il passo indietro dell'attuale governatore Michele Emiliano, che non si candiderà come consigliere come aveva annunciato in precedenza, nulla sarebbe riuscito ad ottenere invece per Vendola. Decaro aveva detto nei giorni scorsi di volersi candidare come uomo libero, cioè senza la candidatura di due ex politicamente molto forti.
L'obiettivo, alla fine, è stato raggiunto a metà. In ogni caso, il compromesso si sarebbe raggiunto grazie alla segretaria del Pd Elly Schlein, che sarebbe riuscita a convincere il governatore uscente Emiliano a non ricandidarsi in consiglio regionale. Nelle prossime ore la leader dem sarà a Bari, da dove poi raggiungerà la Festa dell'Unità di Bisceglie insieme al fedelissimo Francesco Boccia. Un sospiro di sollievo per il Pd, per cui un eventuale no dell'eurodeputato barese si sarebbe rivelato un disastro politico.
Nelle scorse ore, il leader dei Verdi Angelo Bonelli al Corriere della Sera aveva escluso un passo indietro di Vendola: "No, non può essere che siano altri a decidere per le nostre liste. La nostra stima per Decaro è concreta. Lo riteniamo un candidato valido come presidente della regione Puglia". Poi ha aggiunto che "non c'è una sola ragione politica né di merito per cui Nichi Vendola non si debba candidare. Però non parliamo soltanto di nomi", ma anche "di contenuti, di programmi. Partiamo da quelli, dalle questioni fondamentali" che "sono tante in Puglia. A cominciare dalle infrastrutture. In una regione ad alta vocazione turistica uno dei nodi da sciogliere sono le ferrovie. Non è possibile che non ci sia una ferrovia che colleghi il Salento con Bari o con Brindisi".