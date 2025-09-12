Sinistra, il dilemma dei compagni: vogliono fare la guerra a Putin senza le armi

La sinistra vuole fare la guerra a Putin. Però non vuole spendere soldi per le armi. Un equivoco da cui i compagni non riescono proprio a uscire. Viene in mente quella vecchia canzone di Vasco, ricordate? «Non ci si può rilassare», cantava il signor Rossi, «i russi possono arrivare a ogni ora». Poi: «E se ci portano via le armi, come facciamo la guerra, dimmi... coi bastoni?». Già, se la guerra è imminente, come sostenere i progressisti, bisognerebbe prepararsi. E invece... «Quello che è accaduto in Polonia è gravissimo e le parole del presidente Mattarella sono un monitor molto inquietante ma anche molto preciso», ha detto ieri Nicola Fratoianni, di Avs, nel corso di Agorà su Rai3. «Ciò a cui stiamo assistendo», ha aggiunto, «è il frutto avvelenato del naufragio del diritto internazionale.

Quando salta per aria il sistema delle regole, l'unica regola che resta in campo è quella del più forte. E quando quella è l'unica regola il rischio della guerra è concreto». Insomma, dobbiamo stare attenti.

Però, ha spiegato subito dopo Fratoianni, l'ipotesi di armarsi non va presa nemmeno in considerazione. «Allora», ha aggiunto, «il punto è molto semplice, ed è la ragione per cui non penso che la via del riarmo e la corsa agli armamenti siano lo strumento più efficace per garantire la pace. E non è una questione ideologica o di buoni sentimenti. Penso piuttosto che la strada da imboccare sia quella di tornare ad investire sul diritto internazionale e sugli organismi sovranazionali, cosa che drammaticamente non avviene». E ancora: «Possono fare un muro di droni, possono fare un muro sempre più alto, ma se la dimensione è solo quella del confronto muscolare, al muro di droni si contrapporrà un muro ancora più alto, insomma una dinamica di questo genere porta solo all'escalation. Il punto chiave è se siamo in grado, e se la comunità internazionale è in grado, di costruire un muro di diplomazia». In realtà, dopo la seconda guerra mondiale, decenni di pace sono stati garantiti proprio dalla deterrenza militare (e nucleare). Poi, certo, c'è anche la diplomazia. Ci ha provato Trump, ad esempio, ma i progressisti non erano comunque d'accordo...