Eclissi estiva di Schlein. FdI: "Fa un mese di ferie"

Qui s’impone ormai un tema di rilevanza politologica: la nuova via alla leadership di Elly Schlein. Si tratta, a tutti gli effetti, di una leadership fantasmatica. No, non come da tradizione recente della sinistra, fate attenzione: qui la sparizione è voluta, il nascondimento è ostinatamente praticato. Elly non c’è, Elly non parla, Elly non posta (se non per gli anniversari degli eventi luttuosi e per dichiarare fake un video che la ritraeva in amabile conversazione con Vannacci, che già sarebbe stato qualcosa). E forse i primi ad essere contenti dell’estate desaparecida della segretaria sono i capicorrente del Pd, che vorrebbero prolungare all’infinito questo agosto vacante, prima ancora che vacanziero.

L’ATTACCO

Certamente, a snidare il tema auto-dichiarandosi “rompiscatole” è stato il deputato e responsabile dell’organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, che ha aperto la tappa del tour “Bar Italia” di Alba Adriatica con l’interrogativo assurto ormai ad assillo esistenziale: «Qualcuno ha più visto Elly Schlein?». No, in effetti, Elly latita, Elly la puoi evocare solo per negazione, Elly come la Godot della politica d’estate italica, la nominano i militanti spaesati, la coccolano gli editorialisti orfani, il bisillabo risuona a ripetizione nei talk-show agostani, ma lei non appare mai.