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Sigfrido Ranucci scaricato da Repubblica: "Un caso psichiatrico", l'attacco frontale

venerdì 21 agosto 2026
Sigfrido Ranucci scaricato da Repubblica: "Un caso psichiatrico", l'attacco frontale

1' di lettura

A dare grande spazio alle tesi complottiste e complottare di Sigfrido Ranucci su Lavitola, attentato e mandanti era stata Repubblica, mercoledì. E oggi lo stesso quotidiano diretto da Stefano Cappellini contribuisce a smontare il delirio del conduttore di Report.

Brutto segnale, se anche il principale quotidiano del centrosinistra scarica l'intoccabile "cane da guardia" di Rai 3 significa che la posizione di Sigfrido sta diventando davvero indifendibile.

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La "replica" a Ranucci è a firma del filosofo Massimo Adinolfi, che fin dal titolo del suo editoriale mette le cose in chiaro in maniera quasi brutale: "Serve un limite al complottismo". Parlando del suo attentato, Sigfrido aveva fatto risalire le responsabilità al "clima" citando Donald Trump, Steve Bannon, Jeff Bezos, Peter Thiel, la destra israeliana, i giornali conservatori italiani (Libero, il Giornale e il Tempo, del gruppo Angelucci, in testa), l'onnipresente Licio Gelli

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Ma "quello che spiega tutto, difficilmente spiega qualcosa. Anzi: in genere non spiega un bel nulla", avverte Adinolfi, che arriva a definire il giornalista addirittura un "caso psichiatrico". "Fa strano che su quello di cui non sappiamo nulla e che è più lontano — mandanti di mandanti e altre cospirazioni — Ranucci creda di poter dire di tutto, mentre di quello che è più vicino e almeno in parte accertato non ci dica praticamente nulla", aggiunge riferendosi agli strani silenzi sull'amico Lavitola. 

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