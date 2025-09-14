Conte da ridere: "Noi rispettosi"

«Da parte nostra abbiamo avuto sempre il massimo rispetto per le istituzioni (e come no!), grande contrasto di ogni forma di violenza, siamo per la soluzione dei conflitti in modo pacifico». Lo show tragicomico continua: «È davvero sorprendente che da loro arrivino questi messaggi, non ho fatto nessun vittimismo. Quando lavoravo giorno e notte per salvare il Paese (capito? ndr) mi sono arrivati insulti incredibili, gravissimi che hanno provocato una ondata d’odio incredibile e non sto qui a raccontare perché non l’ho mai fatto, decine e decine di minacce di morte a me e ai miei familiari. La smettano con questo vittimismo perché è inaccettabile», ha concluso Conte. Nessuno contesti le sue parole: lui ha salvato l’Italia. Lui e il ministro Roberto Speranza, il quale l’aveva anche scritto nel libro che ha tolto dalla circolazione.