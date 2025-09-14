Libero logo
Giorgia Meloni alla convention di Vox: "Il sacrificio di Kirk ci ricorda dove sta la violenza"

di Ignazio Stagnodomenica 14 settembre 2025
(lavanguardia)

Charlie Kirk "è un giovane che ha pagato con la sua vita il prezzo della libertà", "il suo sacrificio ci ricorda ancora una volta da che parte sono la violenza e l'intolleranza". Ad affermarlo è stata la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio, in spagnolo, inviato alla convention di Vox - Patriots, in corso a Madrid. "Voglio dire alto e chiaro a tutti questi odiatori ed estremisti e ai falsi maestri, con giacca e cravatta, che non cadremo nella loro trappola, non giocheremo il gioco di chi vuole" trascinarci "in una spirale di violenza ma voglio dire anche che non ci intimidiranno, che andremo avanti e che lotteremo senza sosta per la libertà dei nostri popoli", ha aggiunto Meloni. 

Poi la premier ha anche parlato della gestione delle politiche migratorie: "Archiviare definitivamente l'epoca dell'Europa ideologica della sinistra significa anche combattere l'immigrazione irregolare senza tregua. Abbiamo dimostrato che si può fare, con idee chiare e tenacia". Lo ha rilevato la premier Giorgia Meloni nel suo videomessaggio all'evento di Patrioti a Madrid, in cui ha evidenziato che in Italia sono stati ridotti del 60% i flussi di immigrati illegali "grazie ad accordi con Paesi terzi, a norme più dure contro i trafficanti di persone e all'aumento del numero di rimpatri". "Abbiamo portato questa linea all'Europa, dove finalmente inizia a essere condivisa da molti governi nazionali. Indipendente dalla sinistra giustizialista che continua ad ostacolare la nostra politica di frontiere sicure", ha anche detto Meloni, in chiusura dell'intervento. "Grazie amici per il vostro affetto, grazie Santiago per la tua amicizia, viva l'Italia, viva la Spagna, viva l'Europa dei popoli e della libertà", ha concluso la presidente del Consiglio nel riferirsi al leader di Vox e dei Patrioti, Santiago Abascal.

