Otto e mezzo, Floris contro Meloni e Vannacci: "Fregn***ce, cosa c'è in fondo al barile"

A Otto e Mezzo , talk che anticipa la prima serata e condotto da Lilli Gruber, c'è come ospite in studio Giovanni Floris , collega e padrone di casa di DiMartedì . La Gruber gli chiede: “Qual è il confine tra libertà di espressione e odio politico e chi è che decide cosa?”.

A La7 tutti contro il generale Vannacci , che ha così commentato il momento che viviamo in Italia, dopo l'omicidio di Charlie Kirk sui suoi profili social: “Il clima che si respira in Italia sull'omicidio Charlie Kirk "è una cosa vergognosa: e purtroppo, l'ho scritto anche sui miei social, devo constatare che la violenza è sempre a sinistra".

Floris accusa il vittimismo di chi governa: “Il punto non è se queste persone esprimono questi concetti, ma che che queste fregnacce creano consenso, Il punto è che cadono in un Paese che può dire 'ah si io voto Vannacci perché ha detto questa frase', 'ah io si sono d'accordo con la Meloni , Saviano c'ha l'attico a New York'. Il punto è che queste fregnacce successo nei paesi che stanno male , nei paesi che soffrono, che hanno grossi problemi economici, che hanno una grossa rabbia nel quotidiano, un livore della vita che spendono quotidianamente tanto da rivedersi in un leader livoroso. Adesso al governo abbiamo leader vittimisti , tutto succede contro di loro con Berlusconi , Renzi , i professoroni, le elité impediscono ai 5 Stelle di muoversi.





Floris contro Vannacci e Meloni: guarda qui il video di Otto e mezzo su La7