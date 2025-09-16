Libero logo
Bignami zittisce la sinistra: "Ho una cicatrice per una bastonata dei compagni"

di Andrea Carrabino martedì 16 settembre 2025
"Su La Stampa c'era un articolo di una delle voci più importanti della sinistra italiana che scrive: il linguaggio utilizzato rivela la natura, la cultura, il modo di essere fascista di questa destra che ci governa. Se qualcuno accusa noi di essere fascisti e si autoproclama partigiano dicendo che l'Italia va liberata penso che qualcuno potrebbe ritenere di imbracciare i fucili . Carlo Levi diceva che le parole sono pietre. Questo significa di dare del fascista a chi non la pensa come loro, significa dare del fascista a 7 milioni di italiani che hanno votato Fratelli d'Italia ea 13 milioni d'italiani che hanno votato il centrodestra e che democraticamente oggi governa Questo per noi è irricevibile".

Galeazzo Bignani ha smascherato l'ipocrisia della sinistra nel corso dell'ultima puntata di 4 di Sera , il talk show politico di Rete Quattro condotto da Paolo Del Debbio. Subito dopo ha raccontato ai telespettatori del perché copre sempre la fronte con i suoi capelli. "Berlusconi mi sgridava sempre perché tenevo i capelli sulla fronte - ha detto il presidente dei senatori di FdI -. E sapete perché? Perché quando feci un pericoloso banchetto per i comitati della costituente, mi riempirono di botte con un bastone . Pericolosissimi banchetti, 14 febbraio 1998. Nessuno è mai stato punito ".

E ancora: "Perché dico questo? La violenza non suona il campanello . Io prima raccontavo la vicenda di mio padre, ma la pistola che sparò a mio padre fu la medesima che usarono per uccidere un brigadiere ad Argelato e che venne usata dalle Brigate rosse . Lo dico perché se il presidente del Consiglio lancia l'allarme, evidentemente ha più elementi di noi e invito quindi a stare attenti ".

