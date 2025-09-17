Ilaria Salis, il suo destino si decide in 7 giorni: cosa può accadere

Gli scenari sono due: revoca dell’immunità, con decadenza dalla carica e ripresa del processo a Budapest, o sua conferma.Il voto dipende da una maggioranza di centrodestra, con socialisti, Verdi e The Left a favore di Salis, mentre conservatori, patrioti e popolari, guidati dal relatore Adrián Vázquez Lázara, spingono per la revoca, poiché i fatti contestati precedono l’elezione. La candidatura di Salis con Avs era mirata a liberarla da condizioni detentive.

La Salis, in un video-appello, ha chiesto di mantenere l’immunità, definendo il voto “non solo determinante a livello personale, ma tutto politico, che riguarda l’Europa e la democrazia”. Ha aggiunto: “Sarebbe estremamente grave e irrazionale se la commissione e il Parlamento europeo si piegassero alle pulsioni vendicative di Orban e di un governo illiberale e anti-europeista”. Confida che “le pressioni dell’estrema destra” non prevalgano, temendo “un processo-farsa orchestrato dal potere politico di un paese autocratico”. Insomma, tra soli sette giorni la vita della Salis potrebbe essere stravolta. E non solo sul piano politico.