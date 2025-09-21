Tridico compie i 50 anni, "dove festeggia": il caso travolge pure il Pd

"In quale località della Calabra sta festeggiando?". Da Pasqualina Straface, consigliere regionale della Calabria di Forza Italia, arriva una nuova bordata contro Pasquale Tridico. L'ex presidente dell'Inps è il candidato governatore del Movimento 5 Stelle alle imminenti regionali calabresi. A giocargli contro i sondaggi, che danno il governatore uscente Roberto Occhiuto nettamente davanti, e pure le sue continue gaffe.

Ecco l'ultima: oggi Tridico compie 50 anni ma ha deciso di festeggiare non nella "sua" Calabria, che peraltro pare conoscere molto poco (dal numero delle province a "Bagnaro" Calabro, non si contano gli svarioni in queste settimane), ma a Bruxelles, città in cui è europarlamentare per i 5 Stelle da un annetto. Questo riferiscono fonti molto ben informate in Calabria.

"Terra mia, le mie radici, cuore mio, infinita bellezza, Calabria amore mio. Da settimane il candidato del centrosinistra ci manifesta con grande insistenza e ripetitività il suo amore per la Calabria, come se avesse qualcosa da dimostrare o da farsi perdonare - lo incalza la Straface -. Ciascuno di noi ama la propria terra, ma raramente usa toni così smielati e melodrammatici. A ogni modo, ognuno è ovviamente libero di esprimersi e comunicare come meglio crede".

"Oggi - prosegue la consigliera forzista - nella nostra Regione è una bella domenica di sole, sembra estate, è 21 settembre, siamo in piena campagna elettorale, ed è anche il compleanno di Pasquale Tridico. Auguri al professore, e una piccola curiosità: in quale splendida località della nostra Calabria sta festeggiando i suoi 50 anni? Terra mia, le mie radici, cuore mio, infinita bellezza, Calabria amore mio".

Peraltro, l'assenza di Tridico sarebbe una fonte di malumore anche all'interno dello stesso centrosinistra. Oggi pomeriggio infatti sarà in Calabria la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha scelto di sostenere la corsa di Tridico in nome di quella vocazione "testardamente unitaria" che più volte si è scontrata con gli sgambetti di Giuseppe Conte. E così Elly, tra una visita all'ospedale di Cosenza e un comizio, si ritroverà da sola.