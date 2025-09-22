Giorgia Meloni a Domenica In, Unirai inchioda il Pd: "Gentiloni ospite per 45 minuti"

Questione di lancette. Per le opposizioni conta di più il minuto scarso di Giorgia Meloni a Domenica In piuttosto che le ospitate nella stessa trasmissione di Domenica In di due suoi predecessori a Palazzo Chigi, Paolo Gentiloni (45 minuti) e Giuseppe Conte (10). A sottolinearlo è l'Unirai, il sindacato Rai più vicino al centrodestra rispetto allo storico Usigrai, storicamente megafono delle proteste dell'area progressista. Il caso è quello ormai noto delle "pastarelle". La premier, terminato il suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, si collega con Mara Venier su Rai 1 per presentare una iniziativa organizzata da Ministero della Cultura, del Made in Italy e Anci. Obiettivo: esaltare la cucina italiana e candidarla a patrimonio immateriale dell'Unesco. La leader di Fratelli d'Italia non fa alcun accenno alla politica, interna o internazionale. Ma a domanda della Venier, esalta il ricordo dei pranzi domenicali a casa dei nonni materni, con il rito delle "pastarelle".

Apriti cielo: Partito democratico e Movimento 5 Stelle parlano di "spottone per TeleMeloni", con la segretaria dem Elly Schlein che si lascia scappare il pedale della frizione: "La premier continua a rifiutarsi di venire in Parlamento a spiegare cosa farà l'Italia rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina. Però continua a trovare il tempo di confezionare spot elettorali sul servizio pubblico. Oggi ci spiega su Rai 1, la ammiraglia della sua TeleMeloni, quali pranzi e quali pasticcini preferisce mangiare la domenica. Il tutto mentre Canada, Regno Unito e Australia annunciano il riconoscimento dello Stato di Palestina". Al coro si unisce, vedasi poco sopra, proprio l'Usigrai: "Per 250 giorni tace con i giornalisti, non indice una conferenza stampa, ma la Rai trova il modo di dare alla presidente del Consiglio una vetrina per raccontarci del suo pranzo della domenica. Meloni non risponde alle domande dei giornalisti e delle giornaliste italiani, ma si accomoda da Mara Venier. La scusa è quella di promuovere la cucina italiana", recita una nota del sindacato. "Molto più comodo rispondere alle domande, anzi alle non domande, di una non giornalista come Mara Venier, che fare quello che dovrebbe fare un capo del governo, rispondere alle domande sul suo operato come presidente del Consiglio. I vertici della Rai non hanno nulla da dire? Come spiegano ai cittadini e alle cittadine, uno spot simile in una fascia pregiata, come quella della domenica pomeriggio e per giunta a poche settimane dalle elezioni regionali? Ormai stanno trasformando la Rai nella buca delle lettere di questo governo. Per l'esecutivo Usigrai è inaccettabile".

