Meloni a Domenica In, FdI picchia duro: "Polemica squallida, Schlein tocca il fondo"

Questa volta "le pastarelle" sono andate di traverso a qualcuno. Soprattutto alla sinistra, perché quando si parla di Giorgia Meloni il rosicamento viene facile. Il premier, infatti, è stato ospite, in collegamento dalla tavola imbandita al Tempio di Venere con lo sfondo del Colosseo, a Domenica In, il tradizionale salotto di Rai 1 con la ancora più tradizionale padrona di casa Mara Venier.

L’occasione è di quelle speciali ed è "Il pranzo della domenica", una iniziativa promossa dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura insieme ad Anci, per sostenere la candidatura della Cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco. Meloni, collegata con la Venier, ha ribadito: "Vogliamo prendere una delle cose più straordinarie che abbiamo, che raccontano meglio tanto la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione, la nostra forza, ma anche la nostra economia. La cucina italiana vale circa 250 miliardi di euro nel mondo e vogliamo farla riconoscere".

Quando la conduttrice le ha chiesto di ricordare un suo piacere dell’infanzia, il presidente del Consiglio non ha esitato: "Io di solito passavo il pranzo della domenica con i nonni e per me, il pranzo della domenica, ma penso per molte famiglie italiane, è legato alle pastarelle. La domenica era il giorno che si compravano le pastarelle, compreso il diplomatico. Il pranzo della domenica mi ha legato moltissimo ai miei nonni materni".

Un ricordo semplice, eppure il M5s ha avuto da ridire: "La Rai ha toccato il fond. A Domenica In, Mara Venier ha pensato bene di confezionare un’intervista a Giorgia Meloni sulle sue abitudini culinarie della domenica, come se fosse la zia simpatica del palazzo accanto – dichiarano gli esponenti grillini in commissione di Vigilanza Rai – Un’operazione indecente, pagata con i soldi del servizio pubblico, che ormai non è più servizio ma strumento di regime".