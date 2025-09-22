Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Elly Schlein surreale: "Noi condanniamo i teppisti, ma Meloni condanni Netanyahu"

di Ignazio Stagnolunedì 22 settembre 2025
Elly Schlein surreale: "Noi condanniamo i teppisti, ma Meloni condanni Netanyahu"

(Ansa)

1' di lettura

In questi casi bisogna condannare senza se e senza ma. Senza girarci troppo intorno. Ma a sinistra di fatto non riescono a digerire la violenza scaturita dalle proteste dei pro-Pal a Milano. E così la segretaria del Pd, Elly Schlein, condanna le violenze di Milano, ma chiede a Giorgia Meloni di "condannare Netanyahu". Ma per capire il ragionamento della leader dem affidiamoci alle sue parole: "Meloni condanni i crimini di Netanyahu”, ha affermato.

Perché la destra sa stare unita e vincere: Pd & co senza speranza

In un fazzoletto di giorni, un po’ nella veste di autore di un libro fresco di uscita, e un po’ in quella di...

E ancora: “Ho visto che Giorgia Meloni chiede a tutte le forze politiche di condannare i fatti di Milano. Io non ho alcuna difficoltà a condannare la devastazione della stazione di Milano e il ferimento di 60 agenti di polizia. Noi abbiamo sempre condannato ogni forma di violenza politica perché non la riteniamo mai giustificabile e perché non è il nostro metodo, non lo è mai stato. Non possiamo accettare però di vedere che la violenza di qualche centinaio di manifestanti che hanno colpito la stazione copra quelle decine di migliaia di manifestanti che pacificamente oggi in tutto il paese hanno manifestato per Gaza. E lo dico perché mentre noi la violenza politica la condanniamo sempre stiamo ancora aspettando che Giorgia Meloni condanni i crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania anziché fare e dire solo quello che sta bene a Trump e a Netanyahu stesso.” Insomma, propaganda pura.

Milano messa a ferro e fuoco? Il delirio firmato Bonelli-Fratoianni

Non sono bastati 60 agenti feriti a Milano, non sono bastate le immagini della stazione centrale devastata, nemmeno le i...

Parola di Pietro Senaldi: "La figuraccia di Elly Schlein al Corvetto"

Il punto più basso Marche, Ricci e Schlein alla lapide per le vittime dell'alluvione: la rabbia dei parenti delle vittime

Sinistra "impazzita" per gli 80 secondi di Meloni a Domenica In: secondo voi...

tag
pd
elly schlein

Parola di Pietro Senaldi: "La figuraccia di Elly Schlein al Corvetto"

Il punto più basso Marche, Ricci e Schlein alla lapide per le vittime dell'alluvione: la rabbia dei parenti delle vittime

Sinistra "impazzita" per gli 80 secondi di Meloni a Domenica In: secondo voi...

ti potrebbero interessare

1920x1080

Senaldi: "La figuraccia di Elly Schlein al Corvetto"

865x434

Marche, Ricci e Schlein alla lapide per le vittime dell'alluvione: la rabbia dei parenti delle vittime

Andrea Tempestini
384x216

Sinistra "impazzita" per gli 80 secondi di Meloni a Domenica In: secondo voi...

335x189

Meloni a Domenica In, FdI picchia duro: "Polemica squallida, Schlein tocca il fondo"

Roberto Tortora