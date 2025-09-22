Elly Schlein surreale: "Noi condanniamo i teppisti, ma Meloni condanni Netanyahu"

In questi casi bisogna condannare senza se e senza ma. Senza girarci troppo intorno. Ma a sinistra di fatto non riescono a digerire la violenza scaturita dalle proteste dei pro-Pal a Milano. E così la segretaria del Pd, Elly Schlein, condanna le violenze di Milano, ma chiede a Giorgia Meloni di "condannare Netanyahu". Ma per capire il ragionamento della leader dem affidiamoci alle sue parole: "Meloni condanni i crimini di Netanyahu”, ha affermato.
E ancora: “Ho visto che Giorgia Meloni chiede a tutte le forze politiche di condannare i fatti di Milano. Io non ho alcuna difficoltà a condannare la devastazione della stazione di Milano e il ferimento di 60 agenti di polizia. Noi abbiamo sempre condannato ogni forma di violenza politica perché non la riteniamo mai giustificabile e perché non è il nostro metodo, non lo è mai stato. Non possiamo accettare però di vedere che la violenza di qualche centinaio di manifestanti che hanno colpito la stazione copra quelle decine di migliaia di manifestanti che pacificamente oggi in tutto il paese hanno manifestato per Gaza. E lo dico perché mentre noi la violenza politica la condanniamo sempre stiamo ancora aspettando che Giorgia Meloni condanni i crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania anziché fare e dire solo quello che sta bene a Trump e a Netanyahu stesso.” Insomma, propaganda pura.