Galeazzo Bignami da brividi: il padre gambizzato dai rossi, "cosa vedo all'orizzonte"

Il clima d’odio che si vive in Italia è sempre più palese, soprattutto dopo i fatti incresciosi di appena ventiquattr’ore fa, quando la stazione centrale di Milano è stata letteralmente devastata da sedicenti gruppi "pro-Pal" . Di questo clima, che ricalca molto quello vissuto nel nostro Paese negli anni Settanta, si discute a Quarta Repubblica , programma d’attualità e approfondimento politico di Rete4, condotto da Nicola Porro.

Questo il ricordo del figlio: "Mio padre tornava a casa la sera, lui insegnava in una scuola serale. Noi siamo nati in una famiglia povera, si barcamenavano mia mamma e mio papà. Li aspettarono e gli scaricarono addosso dei colpi di pistola, mio papà raccontava sette colpi, mia mamma otto, poi recentemente ho scoperto dieci colpi di pistola, di cui cinque lo attinsero. Mio padre uscì vivo dall'ospedale, perché mia mamma lo portò fuori dall'ospedale, perché la sinistra organizzava dei picchetti per impedirgli di somministrargli delle cure".

"Non posso immaginare – prosegue il racconto Bignami - cosa significhi quello che ha passato Calabresi o la Tobagi con il padre portato via. So quello che ho vissuto io, con una violenza rinnovata e con preoccupazione, perché a mio padre non ricapitasse. Io non credo che la violenza suoni la campanella, se oggi mi chiedessero che cosa vedi… io vedo come un'onda all'orizzonte. Quando arriva alla spiaggia non sai che portata arriva e se noi non mettiamo delle dighe, degli argini… magari quell'onda non arriva eh, ma se arriva senza diga e senza argini tornerà a far male”.