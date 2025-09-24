L'aria che tira, David Parenzo certifica il flop della sinistra: "Tutto come 3 anni fa"

"Come ai nastri di partenza, non c'è una grandissima variazione": così David Parenzo ha commentato gli ultimi sondaggi condotti da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana durante L'Aria che tira su La7. "Andando a sommare i voti delle due coalizioni, sostanzialmente tutto è rimasto come tre anni fa, Fratelli d'Italia rimane saldamente il primo partito e perde pochissimo", ha sottolineato il conduttore.

Scendendo nel dettaglio della rilevazione, il partito di Giorgia Meloni accusa un minimo -0,2% scendendo al 29,8%, ma resta comunque davanti a tutte le altre forze politiche. La Lega di Matteo Salvini rimbalza con un +0,3% all'8,9%, mentre Forza Italia di Antonio Tajani perde lo 0,1% e si attesta all'8,6%, mantenendo un ruolo chiave nell'alleanza. La coalizione di governo, insieme, tocca il 47,3%. Mentre l'opposizione frammentata è al 42%.