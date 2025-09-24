L'aria che tira, David Parenzo certifica il flop della sinistra: "Tutto come 3 anni fa"

"Come ai nastri di partenza, non c'è una grandissima variazione": così David Parenzo ha commentato gli ultimi sondaggi condotti da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana durante L'Aria che tira su La7. "Andando a sommare i voti delle due coalizioni, sostanzialmente tutto è rimasto come tre anni fa, Fratelli d'Italia rimane saldamente il primo partito e perde pochissimo", ha sottolineato il conduttore.
Scendendo nel dettaglio della rilevazione, il partito di Giorgia Meloni accusa un minimo -0,2% scendendo al 29,8%, ma resta comunque davanti a tutte le altre forze politiche. La Lega di Matteo Salvini rimbalza con un +0,3% all'8,9%, mentre Forza Italia di Antonio Tajani perde lo 0,1% e si attesta all'8,6%, mantenendo un ruolo chiave nell'alleanza. La coalizione di governo, insieme, tocca il 47,3%. Mentre l'opposizione frammentata è al 42%.
Questi numeri precedono di poco il prossimo test elettorale, le regionali. In Veneto e Friuli, proiezioni Ipsos danno il centrodestra oltre il 50%, mentre il Pd è fermo al 22,2%; il M5S sale solo dello 0,2% e va al 13,6%; Verdi e Sinistra +0,1% al 6,3%. Minori in flessione: Azione/+Europa -0,1% al 3,3%; Italia Viva al 2,4%.