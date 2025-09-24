Libero logo
Flotilla
Gaza
IlariaSalis

L'aria che tira, David Parenzo certifica il flop della sinistra: "Tutto come 3 anni fa"

mercoledì 24 settembre 2025
L'aria che tira, David Parenzo certifica il flop della sinistra: "Tutto come 3 anni fa"

1' di lettura

"Come ai nastri di partenza, non c'è una grandissima variazione": così David Parenzo ha commentato gli ultimi sondaggi condotti da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana durante L'Aria che tira su La7. "Andando a sommare i voti delle due coalizioni, sostanzialmente tutto è rimasto come tre anni fa, Fratelli d'Italia rimane saldamente il primo partito e perde pochissimo", ha sottolineato il conduttore. 

Scendendo nel dettaglio della rilevazione, il partito di Giorgia Meloni accusa un minimo -0,2% scendendo al 29,8%, ma resta comunque davanti a tutte le altre forze politiche. La Lega di Matteo Salvini rimbalza con un +0,3% all'8,9%, mentre Forza Italia di Antonio Tajani perde lo 0,1% e si attesta all'8,6%, mantenendo un ruolo chiave nell'alleanza. La coalizione di governo, insieme, tocca il 47,3%. Mentre l'opposizione frammentata è al 42%. 

Sondaggio Porta a Porta, Fdi e Pd mai così distanti: di quanto crolla Schlein

Fratelli d'Italia resta saldamente al comando, il Partito democratico invece continua a perdere consensi. E cos&igra...

Questi numeri precedono di poco il prossimo test elettorale, le regionali. In Veneto e Friuli, proiezioni Ipsos danno il centrodestra oltre il 50%, mentre il Pd è fermo al 22,2%; il M5S sale solo dello 0,2% e va al 13,6%; Verdi e Sinistra +0,1% al 6,3%. Minori in flessione: Azione/+Europa -0,1% al 3,3%; Italia Viva al 2,4%.

Qui il video di Parenzo a L'Aria che tira su La7

Il sondaggio di Mentana: chi sale, chi scende e chi fa il botto

Con le elezioni regionali alle porte, il sondaggio Swg per Tg La7 del 22 settembre conferma la tenuta del centrodestra c...

Mistero nei cieli Droni su Copenaghen e Oslo, Odifreddi: "Le bombe sono un'altra cosa"

Fuori programma L'aria che tira, alle spalle di Ricci spunta Giuseppe Conte: "Un incubo"

Clima d'odio Galeazzo Bignami da brividi: il padre gambizzato dai rossi, "cosa vedo all'orizzonte"

tag
l'aria che tira
fratelli d'italia
david parenzo

Mistero nei cieli Droni su Copenaghen e Oslo, Odifreddi: "Le bombe sono un'altra cosa"

Fuori programma L'aria che tira, alle spalle di Ricci spunta Giuseppe Conte: "Un incubo"

Clima d'odio Galeazzo Bignami da brividi: il padre gambizzato dai rossi, "cosa vedo all'orizzonte"

ti potrebbero interessare

556x293

Droni su Copenaghen e Oslo, Odifreddi: "Le bombe sono un'altra cosa"

697x481

L'aria che tira, alle spalle di Ricci spunta Giuseppe Conte: "Un incubo"

Andrea Carrabino
483x254

Galeazzo Bignami da brividi: il padre gambizzato dai rossi, "cosa vedo all'orizzonte"

Roberto Tortora
1070x560

L'aria che tira, Scuderi sulla Flotilla: "Siamo a Creta!". Una bufera

Claudio Brigliadori