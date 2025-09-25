Meloni all'Onu: "Israele ha superato i limiti a Gaza"

Giorgia Meloni ha pronunciato un discorso incisivo all’assemblea delle Nazioni Unite, con parole che rappresentano la critica più dura espressa finora dal governo italiano contro Israele. La premier ha puntato il dito contro la "ferocia e la brutalità", sottolineando che "la reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità".

Ha proseguito affermando che tale principio "vale per gli individui, e vale a maggior ragione per gli Stati. E Israele ha superato quel limite, con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese. È su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie, causando una strage tra i civili". Meloni ha poi rivolto un appello al governo israeliano, invitandolo a superare "la trappola di questa guerra. Lo deve fare per la storia del popolo ebraico, per la sua democrazia, per gli innocenti, per i valori universali del mondo libero di cui fa parte". Ha aggiunto che Israele "non ha il diritto di impedire che domani nasca uno Stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo. Per questo abbiamo sottoscritto la Dichiarazione di New York sulla soluzione dei due Stati".

.Sul conflitto in Ucraina, Meloni ha accusato Mosca di aver "deliberatamente calpestato l'articolo 2 della carta dell'Onu e ancora oggi non si mostra disponibile a sedere al tavolo della pace con effetti destabilizzanti". Citando papa Francesco, ha descritto le guerre attuali come una "Terza Guerra Mondiale combattuta a pezzi". Riguardo alla riforma dell’Onu, la premier ha evidenziato la crisi del multilateralismo, affermando che "multilateralismo, dialogo e diplomazia, senza istituzioni che funzionano come dovrebbero sono solo parole vuote. Dobbiamo riconoscere i nostri limiti". Ha definito la riforma "urgente" e basata su "eguaglianza, democraticità, rappresentatività e responsabilità. Non servono nuove gerarchie e non servono nuovi seggi permanenti", ma meccanismi inclusivi. Ha criticato anche le Convenzioni sui migranti, sostenendo che "alcune magistrature politicizzate finiscono per calpestare il diritto, con interpretazioni ideologiche e a senso unico". Concludendo con una citazione di San Francesco, Meloni ha detto: "I combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha un coraggio esemplare", aggiungendo: "Credo sia arrivato il tempo di dimostrare quel coraggio".