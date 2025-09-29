Marche, a Ricci Gaza non basta. Il trionfo di Acquaroli conferma: Meloni vola, a sinistra il nulla

Francesco Acquaroli è stato riconfermato alla guida delle Marche. In modo netto. La riconferma del buon governo, come lo stesso candidato del centrodestra ha più volte sottolineato nel corso di questa lunghissima campagna elettorale. A questo punto va chiarito un punto: dall'Ohio d'Italia esce un'indicazione chiara, la spallata sul centrodestra che sognava il campo largo non c'è stata e la campagna elettorale dell'ex sindaco di Pesaro è stata fallimentare. Una campagna che di fatto è stata modellata a uso e consumo contro il governo seguendo ovviamente le ondate propagandistiche care ai progressisti. Prima il tema della sanità con fantomatiche accuse al governatore uscente.

Poi, va detto, Matteo Ricci - il grande sconfitto, il candidato del campo largo - ha cavalcato, tra gli altri, il grande dibattito sulle spiagge vuote o piene della scorsa estate. E così ha scelto di andare a fare il bagnino, ombrellone per ombrellone, in spiaggia, per convincere i bagnanti a votarlo. Ma non è bastato, a quanto pare, per risollevare le sorti di un campo largo che, per l'ennesima volta, da una consultazione elettorale ne esce con le ossa rotte. Lo sapevano, lo avevano annusato che sarebbe finita così (basti pensare allo scoramento di Francesco Boccia a ridosso del voto). Tanto che, nel momento in cui le speranze erano rasoterra, ecco che Ricci si è giocato il Jolly-Gaza, provando a sterzare in modo incomprensibile ai più l'asse della campagna elettorale.