Meloni e Schlein si incontrano sullo stesso aereo: i temi del faccia a faccia

di Ignazio Stagnomartedì 30 settembre 2025
(Ansa)

Un volo di linea verso la Calabria per impegni di campagna elettorale mette l'una di fronte all'altra Giorgia Meloni e Elly Schlein. La premier e la leader del principale partito di opposizione. Secondo quanto riporta Repubblica, il presidente del Consiglio e Schlein erano diretti allo scalo di Lamezia Terme. A bordo, sempre secondo indiscrezioni, le due si sarebbero solo incrociate.

Inutile dire che da un lato c'era l'entusiasmo per la vittoria di Acquaroli nelle Marche di ieri, dall'altro i musi lunghi per una sconfitta del tutto annunciata per la campagna, totalmente disastrosa di Matteo Ricci. A quanto pare a bordo del volo c'erano anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Proprio con i due esponenti della sinistra più rossa che mai, Tajani avrebbe discusso a lungo delle mosse della Flotilla che tra poche ore si troverà nelle acque a rischio e potrebbe dover fare i conti con un alt intimato dalla marina israeliana. Tajani avrebbe reiterato, citando il Colle, l'invito a fermarsi a Cipro consegnando lì gli aiuti da destinare poi a Gaza. E Meloni e Schlein? A quanto pare la Schlein avrebbe intravisto la Meloni e la avrebbe salutata sorridendo, nonostante la sconfitta nelle Marche. La Meloni ha ricmabiato il saluto. Poi, una volta a terra la premier e la segretaria si sono congedate con un "ci aggiorniamo" andando verso i loro appuntamenti elettorali.

