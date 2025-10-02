Gaza, Tajani alla Camera: "Quello che l'Italia deve fare"

"Sono certo che anche l'opposizione si riconosce e sostiene questi principi - ha proseguito il vicepremier -. E proprio per questo voglio rinnovare un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Il Paese, l'intero Paese, non può non riconoscersi in questi principi e in questi obiettivi".

"Forse per la prima volta, dopo due anni di un conflitto drammatico e immani sofferenze, oggi si intravede un concreto spiraglio di pace. Certo, non è il caso di nutrire illusioni premature. Il percorso per la pace non sarà facile ma se tutti avranno lungimiranza si potrebbe arrivare a una soluzione": il ministro degli Esteri Antonio Tajani lo ha detto nell'aula della Camera nel corso delle sue comunicazioni sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. Sul piano di pace americano, invece, ha detto che "definisce una serie di principi per la risoluzione del conflitto: Hamas deve essere disarmata e non deve avere alcun ruolo nel futuro di Gaza; tutti gli ostaggi devono essere rilasciati; devono cessare i bombardamenti e le operazioni militari israeliane a Gaza; l'accesso di aiuti umanitari deve essere ripristinato; pieno sostegno al piano arabo per la ricostruzione di Gaza". Dunque, ha sottolineato che l'Italia deve "fare la sua parte".

Il ministro, poi, ha sottolineato l'importante contributo dell'Italia: "La nostra azione è concreta, solo noi siamo riusciti a far entrare i camion di aiuti a Gaza: il nostro lavoro continua ogni giorno, abbiamo accumulato in pochi giorni altre 20 tonnellate. Tutto questo non sarebbe immaginabile se non fossimo credibili con tutte le parti in causa, con un lavoro paziente di tessitura per la pace". Dopodiché ha ribadito che i palestinesi "non sono Hamas", che li usa anzi come "scudi umani", e "hanno subito in modo drammatico la reazione di Israele che è andata ben al di là del diritto all'autodifesa". E ancora: "La situazione umanitaria a Gaza è inaccettabile, questa carneficina deve finire".

Tajani ha fatto sapere anche di aver "chiesto a Israele di mettere fine alle violazioni del diritto internazionale umanitario che commette nella Striscia di Gaza", aggiungendo che "il governo è pronto a valutare nuove sanzioni verso Israele, con la consapevolezza che non devono esserci ricadute sulla popolazione israeliana, che è multietnica. Condanniamo le parole di alcuni ministri del governo di Israele, e siamo fermamente contrari a nuove colonie". Inoltre, ha sottolineato che "il governo è pronto al riconoscimento dello Stato di Palestina se saranno soddisfatte alcune condizioni chiave: il rilascio degli ostaggi, il disarmo di Hamas". In ogni caso, ha proseguito, "noi scommettiamo sulla pace e la pace si raggiunge con il dialogo. Un dialogo paziente per riannodare i fili troppe volte strappati, un dialogo che non fa notizia e che non emoziona ma a cui vogliamo dare il nostro contributo".

Parlando invece degli attivisti italiani coinvolti nella missione umanitaria Flotilla diretta a Gaza e fermata nella notte dall'esercito israeliano, il ministro ha spiegato che "gli abbordaggi di ieri notte sono stati pacifici e senza violenza, preparati da numerose misure di avvicinamento. La Marina israeliana ha impiegato 16 navi per l'operazione che si concluderà nella giornata di oggi. L'arrivo ad Ashdod impiegherà diverse ore di navigazione, al momento sarebbero 22 gli italiani fermati, tutti in buone condizioni, che una volta arrivati al porto verranno identificati e rimpatriati entro pochi giorni".