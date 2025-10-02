Flottila, Giorgia Meloni: "Nessun bene per Gaza, solo disagi per gli italiani"

Le operazioni di abbordaggio delle navi della Flotilla sono iniziate nella serata di mercoledì 1 ottobre e stanno tutt'ora proseguendo. Alcune imbarcazioni sono di fatto riuscite a forzare il blocco e sono arrivate nelle acque di Gaza, dove con tutta probabilità verranno abbordate nelle prossime ore. Idf, senza feriti pur tra molte tensioni, sta arrestando diversi attivisti, tra i quali ad ora 22 italiani. Arrestati anche i parlamentari Scuderi e Coatti. La vicenda è ovviamente al centro del dibattito politico internazionale. E su quanto sta avvenendo è intervenuta ancora Giorgia Meloni, che ha detto la sua da Copenaghen, dove si trova per partecipare al Consiglio europeo informale.

“Le operazioni di abbordaggio sono ancora in corso, noi le stiamo seguendo minuto per minuto, ovviamente faremo tutto quello che possiamo perché queste persone possano tornare in Italia il prima possibile”, ha premesso il presidente del Consiglio ai cronisti. Meloni ha poi ricordato che “l’unità di crisi della Farnesina stanotte è stata in contatto anche con gli avvocati di alcuni degli imbarcati” della Flotilla. Un coinvolgimento diretto del governo, dunque, per seguire l’evolversi della situazione.

Dunque, la leader di FdI è tornata a cannoneggiare contro la Flotilla, criticandone aspramente i presupposti e gli effetti: “Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano”, ha rimarcato.