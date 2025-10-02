Flotilla, surreale Arturo Scotto: "Eravamo quasi arrivati, ma..."

"Siamo stati intercettati dalla Marina militare israeliana poco più di un quarto d'ora fa. C'è stato intimato di proseguire verso il porto di Ashdod, eravamo ormai arrivati a una quarantina di miglia da Gaza. Dunque ora abbiamo investito la rotta e ci siamo dirigendo verso Israele, dove verremo fermati identificati e poi tutta la procedura a seguire". C'è anche Arturo Scotto, deputato del Pd, tra i 22 italiani arrestati dalle autorità israeliane a bordo della Global Sumud Flotilla, le cui imbarcazioni sono state intercettate e abbordate a qualche decina di miglia da Gaza.
La missione degli attivisti pro-Pal non è ancora finita, quella di Scotto, della collega europarlamentare Annalisa Corrado, del senatore M5s Marco Croatti e dell'europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi sì: sono stati tutti fermati e verranno rispediti in Italia tra un paio di giorni, giusto il tempo di espletare le pratiche burocratiche e far trascorrere la festività più sentita dell'ebraismo, lo Yom Kippur.
"Tutto quello che è accaduto - spiega Scotto a Rainews, nel pieno dell'abbordaggio - è molto grave, perché ci troviamo in acque internazionali e non è ancora chiaro il motivo per cui siano considerate da Israele 'mare nostrum'. Sono state fatte operazioni di polizia all'interno di acque internazionali fuori da ogni canone di diritto. Siamo nel pieno di una dimensione illegale che è stata perpetrata, in realtà, lungo tutto questo cammino. Siamo arrivati molto vicino all'obiettivo che avevamo: arrivare a Gaza e scaricare gli aiuti della missione umanitaria".
Raggiunto anche dal Corriere della Sera, il deputato dem continua la sua sparata: "Non sono acque israeliane, sono internazionali fino a dodici chilometri dalla costa di Gaza, là dove c'è il blocco navale. Dopo sono acque palestinesi, quel blocco navale è illegale da quando è stato fatto, dal 2007". La "missione" della Flotilla è quella di "ripristinare il diritto internazionale violato in tutti questi anni", niente di meno. Scotto si dice "stanchissimo ma sereno", perché "abbiamo fatto quello che potevamo. Non ci aspettavamo di poter fare tanto".
Quindi mette nel mirino Giorgia Meloni e Antonio Tajani: "Il governo avrebbe dovuto prendersela con Israele, non con noi. Meloni è andata anche oltre". La premier, prosegue, "è arrivata a dire che le azioni della Flotilla sono una minaccia al processo di pace. Di più: che queste azioni erano contro il suo governo. Ma si è resa conto che le barche sono di quaranta nazioni differenti?". L'Europa "è stata molto tiepida - conclude -, tiepidissima nel dare le sanzioni a Israele e non si capisce perché siano stati usati due pesi e due misure", in quanto "ci sono stati diciannove pacchetti di sanzioni contro Putin, nessuno per Netanyahu. È assurdo".