Un centro-migranti nella Toscana-chic? Toh, il Pd impazzisce

Sui rimpatri di clandestini il governo va avanti. Le polemiche servono solo a collezionare titoli di giornali, ma sulla politica migratoria non si torna indietro. E ieri il ministro Piantedosi ha comunicato al governatore della Toscana, Eugenio Giani, che si ricomincia da Aulla (Massa Carrara), e a poco serviranno le solite urla locali. Lo Stato - soprattutto dopo il via libera dell’Unione europea alle richieste italiane in materia- c’è e intende fare il suo dovere fino in fondo. E proprio ad Aula il Viminale intende realizzare un nuovo Cpr, centro di permanenza per i rimpatri. Piantedosi ha pianificato la decisione informandone innanzitutto il presidente della Regione Toscana. Sul tavolo ha messo l’individuazione dell’area, anche se per renderla definitiva si stanno effettuando verifiche tecniche e di fattibilità. Il Cpr in questione servirebbe a trattenere temporaneamente migranti in attesa di rimpatrio. Si pensa anche al territorio, per una compensazione, con una riduzione dei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) presenti nella zona.

FASE PRELIMINARE

Quel che è certo è che si è messa in moto la macchina della decisione, anche se in una fase che è ancora indicata come preliminare. In pratica il sito è stato scelto a livello politico-amministrativo, ma la realizzazione dipenderà dagli esiti delle verifiche e dalle eventuali reazioni locali e istituzionali. È da tempo che si discute dell’ipotesi di un centro ad Aulla, in particolare nella zona di Pallerone. E il sindaco del Comune, Roberto Valettini, ha già fatto sapere di essere contrario alla creazione del centro, sostenuto dal consiglio comunale, definendo l’ipotesi inopportuna e il posto inadeguato. La vicenda risale al 2023, quando emerse per la prima volta l’ipotesi del Cpr ad Aulla, suscitando da subito la mobilitazione di enti locali e, nel 2025, una mozione contraria da parte della Regione. In merito ci sono state diverse manifestazioni e incontri sul territorio che si oppongono alla struttura, considerata non idonea alla zona. E ieri il governatore Eugenio Giani ha espresso anche la sua contrarietà: «Per me è un oltraggio alla Lunigiana farlo lì, è un grande errore e un grande sbaglio e io per quello che posso mi opporrò ed esprimerò parere contrario».