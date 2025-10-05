4 di Sera, Kelany spiana i compagni: "Pacifici? Non ce lo venite a raccontare!"

La manifestazione pro-Palestina di sabato a Roma, partita dalla zona della Piramide verso piazza San Giovanni, ha riunito, secondo gli organizzatori, un milione di persone, ma è degenerata in violenti scontri, con un bilancio di 41 feriti tra le forze dell'ordine (35 poliziotti, 3 finanzieri, 2 carabinieri e un agente penitenziario), due arresti, 262 identificati, due auto incendiate e numerosi negozi danneggiati. Durante il corteo sono stati esposti striscioni controversi, tra cui uno che recitava “Il 7 ottobre giornata della Resistenza palestinese”, con riferimenti a Hamas e Hezbollah, accompagnati da slogan contro il governo italiano e Israele.

Gli episodi più gravi si sono verificati tra piazza Santa Maria Maggiore e l’Esquilino, dove gruppi di manifestanti incappucciati e vestiti di nero, staccatisi dal corteo principale, hanno innescato una guerriglia urbana. Hanno lanciato petardi, bottiglie e bombe carta contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni, idranti e cariche. Un nucleo di circa 200 incappucciati è stato bloccato vicino alla basilica di Santa Maria Maggiore, con vetrine di negozi, come un supermercato su via Labicana, distrutte durante gli scontri. Nella zona di via dell’Olmata, altri gruppi sono stati fermati e identificati.

E su quanto accaduto è intervenuta Sara Kelany, parlamentare di Fdi: "Non è un caso isolato e fa parte appunto di un disegno teso e volto non al supporto alla popolazione civile di casa, e anche questo è del tutto evidente, ma teso a mettere in difficoltà questo governo. Guardate, a questo si aggiunge un altro aspetto, io vorrei essere chiara, perché questi fatti di violenza che si verificano sempre diciamo nelle fasi più serali, così come è successo stanotte ad esempio a Torino, in realtà sono l'epilogo di un'escalation che parte già dalla piazza signori, perché è inutile che ci venite a raccontare che la piazza era pacifica, perché sono importanti anche le parole che vengono profferite all'interno di una piazza", ha affermato a 4 di Sera.