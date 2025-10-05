"Il Papa imbrattato? Ecco di chi è la colpa": Gasparri smaschera il "capetto rosso"

La sinistra tace. Ma ci pensa qualcuno a rinfrescarle la memoria. "Gesti come l'imbrattamento della statua di Wojtyla a Roma "sono le conseguenze delle iniziative e del linguaggio di Landini e capetti vari della sinistra". E' quanto osserva, senza usare giri di parole, Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, sottolineando che "Giovanni Paolo II è un santo ed era un uomo di pace. Ha contribuito in maniera determinante al crollo del comunismo. Sarà questo ad aver dato fastidio". Tali gesti "dimostrano ignoranza", dice.

"Questi odiano la Chiesa, i santi, i poliziotti. Odiano tutto. Ho visto interviste a ragazzi che sulla liberazione degli ostaggi israeliani hanno risposto: 'Non è importante'. L'ignoranza può generare questo atteggiamento. Ma non è solo la statua a preoccuparmi".