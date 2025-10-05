Lo show di Maurizio Landini per cercare la leadership

Da tempo Maurizio Landini s'offre. Lui si vede come leader politico del “campo largo”. Ci ha provato con i referendum e ha fatto naufragio. Per lanciarsi, in quella circostanza, aveva pure pubblicato un libro autobiografico, Un'altra storia (Piemme). Oggi, dopo quella disfatta, su Gaza insegue il sindacato di base Usb. Ma sempre per proporsi come capopopolo e guida della sinistra. Certo, ci sono 56 guerre in corso nel mondo, ma quelle non interessano, non c'è per loro una Flotilla, non servono a lanciare proclami, scioperi e carriere politiche. Né a Landini va di organizzare scioperi contro la violazione dei diritti umani in Cina, Iran o Russia. Lo sciopero generale del 3 ottobre per solidarietà con gli allegri crocieristi della Flotilla (che stanno tornando a casa) non c'entra nulla con i lavoratori che hanno ben altri problemi (c'è chi si chiede perché Landini non sfodera con Stellantis la grinta che un tempo mostrava contro Marchionne).

Ma per puntare in alto occorrere gridare “al lupo!”. Come ha fatto il tonitruante comunicato della Cgil che annunciava lo sciopero perché secondo Landinila Marina israeliana che ha fermato la Flotilla rappresenta «un fatto di gravità estrema, un colpo inferto all'ordine costituzionale». Quale ordine costituzionale? Flotilla è stata fermata da un'operazione di polizia della Marina israeliana nel tratto di mare, davanti a Gaza, controllato da Israele. Oggi è una zona in cui è in corso una guerra. Peraltro proprio in questi giorni c'è una concreta opportunità di pace per Gaza. Ma è firmata Trump, perciò Landini la ignora. Inoltre, a proposito di ordine e di leggi, bisognerebbe parlare delle manifestazioni del 3 ottobre. Tutto normale? Non sembra. Il comunicato della Cgil su X è stato sommerso da ironie e critiche.