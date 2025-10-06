Ops, Repubblica mette una foto fake

Qui sopra, la foto pubblicata ieri a pagina 6 di Repubblica. “Piazza San Giovanni”, si legge nella didascalia, “invasa dai manifestanti pro-Pal”.Una bella immagine, certo. Peccato solo che sia un “falso”. Non si tratta, infatti, della sfilata anti-Israele di sabato, ma di una manifestazione della Cgil che risale addirittura al 2014. D’altra parte tra scioperi vari, mobilitazioni antifasciste, cortei filo-palestinesi e parate anti-Meloni, i compagni sono sempre in piazza per qualcosa. Alla fine può capitare che si confondano pure loro