FdI annienta la sinistra: "Da incorniciare"

"Campo largo, un progetto da appendere al chiodo": Fratelli d'Italia lo scrive in un post su Facebook riferendosi alle ultime disfatte della sinistra, prima nelle Marche, dove è stato riconfermato il governatore uscente di centrodestra Francesco Acquaroli contro Matteo Ricci, e poi in Calabria, dove è stato riconfermato un altro governatore uscente sempre esponente del centrodestra, Roberto Occhiuto, contro il candidato presentato dalla sinistra, Pasquale Tridico. Le prossime sfide saranno in Campania, Toscana, Veneto e Puglia.

Nel mirino dell'ultimo post di FdI su Facebook ci è finito un vecchio messaggio lasciato da Tridico sui social. Messaggio che recitava: "La destra ha paura perché sanno che vinceremo noi" e che senza dubbio è invecchiato male, visto l'esito delle regionali in Calabria. Tridico, tra l'altro, è stato sconfitto anche in modo piuttosto evidente da Occhiuto. La partita, infatti, è finita 57% a 41%. Una vittoria larga per Occhiuto, con un risultato che fin dalle prime proiezioni non è mai parso in bilico. Riferendosi a quel post dell'ex candidato governatore in Calabria, dunque, l'account di FdI ha ironicamente commentato: "Da incorniciare".