Elly Schlein nel mirino del Pd dopo il ko in Calabria

Il gruppo dirigente del Pd prova a fare quadrato il giorno dopo il risultato disastroso della Calabria. «A quelli che oggi attaccano il Pd o denigrano il Pd», dice Francesco Boccia, «se sono nel centrosinistra e dentro il centrosinistra, chiedo semplicemente di continuare a fare le campagne elettorali che stiamo facendo noi senza sosta da mesi, a partire dalla segretaria». E ha difeso Elly Schlein, «la personalità del partito che ha fatto più dibattiti e che si è spesa più di tutti». Una cosa «è stare in mezzo alla gente, un’altra parlare da comodi salotti, dando giudizi teorici sulla politica». E ha attaccato chi rimpiangerebbe «il Pd partito dell’establishment». Ma quel partito non c’è più. «Questo è quello della giustizia sociale, del progresso, delle nuove generazioni».

ALLEANZA PERDENTE

Il problema è che questo Pd, o meglio questa alleanza che ha come pilastro il Pd, continua a perdere. Lo segnalava ieri un padre nobile del Pd, Arturo Parisi, ripostando sul suo profilo di X un’osservazione fatta dall’Istituto Cattaneo nella sua tradizionale analisi sui flussi dei voti: in Calabria, al contrario di quanto si è detto in queste ore, «la partecipazione è cresciuta» rispetto alle «Politiche del 2022 e alle Europee del 2024. Seppure nettamente sconfitto il risultato non consente di dire del futuro del Campo Largo come competitore adeguato del centrodestra». Nonostante la parola d’ordine sia minimizzare e rinviare la discussione, perché questo week-end si ricomincia con le elezioni in Toscana, il malumore cresce. Soprattutto tra i riformisti. Un segno eloquente è il moltiplicarsi di iniziative che provano a far emergere un pensiero diverso, più nettamente riformista e liberal, rispetto a quello che guida attualmente il Pd. E così, dopo l’annuncio dei riformisti ex Energia Popolare (tra gli altri Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle, Filippo Sensi: quelli che, per intendersi, si sono staccati da Stefano Bonaccini) di una iniziativa a Milano il 24 ottobre, con un taglio economico-sociale, anche i liberal di Enrico Morando e Stefano Ceccanti hanno rilanciato con un altro evento, più centrato sulla politica estera.