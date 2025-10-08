Ma il Pd ha mai letto cosa dice Francesca Albanese?

Lunedì sera, pur con qualche voce di dissenso, la maggioranza di centrosinistra del capoluogo emiliano ha infatti votato per conferire l’attestato alla controversa attivista anti-israeliana. La chiamiamo “attivista” anche se Michele Serra su Repubblica ci ha spiegato che andrebbe in effetti trattata come “ autorità ”. Perché lei conosce le cose, è un’accademica, ha studiato. Gli altri dovrebbero limitarsi a prendere nota, non controbattere. E infatti noi, dopo aver preso nota, ci limitiamo a porre qualche domanda: ma davvero il Partito Democratico condivide il pensiero dell’Albanese al punto da volerla cittadina onoraria? Ricordiamo giusto qualche cosetta, in particolare al sindaco Lepore che sostiene che «non è vero che l’Albanese inneggia ad Hamas».

Ci sono alcune domande che avremmo voluto porre ai consiglieri del Pd di Bologna ma che purtroppo - anche di fronte ai ripetuti tentativi del nostro Alessandro Gonzato - sono rimaste senza riposta. Le domande in questione riguardano il caso di Francesca Albanese , “special rapporteur Onu” diventata il faro della comunità pro-Pal italiana e appena insignita della cittadinanza onoraria dal sindaco Matteo Lepore .

LE DOMANDE

È d’accordo il Pd con il fatto che i terroristi di Hamas stiano «animando una rivoluzione globale» o vadano «capiti» e «abbiano il diritto di combattere» (frase pronunciata durante una convention a Gaza organizzata da Hamas stessa nel 2022) e che gli attentati del 7 ottobre siano una «reazione all’oppressione israeliana» e le violenze vadano comunque «contestualizzate»? (Quest’ultima frase è stata scritta su Twitter mentre i miliziani palestinesi stavano materializzando nuove forme di orrore nei kibbutz: stupri, video con neonati rapiti, bambini uccisi a mani nude, genitori ammazzati nella stanza di fianco ai figli in modo le urla si sentissero distintamente).

È d’accordo il Pd con quanto contenuto negli articoli postati da Francesca Albanese sull’attacco a Charlie Hebdo, ovvero che dietro gli attentati ci sarebbe le mani del Mossad e della Cia? (La fonte della “special rapporteur” era la stampa iraniana, ma lei è un’autorità, mica si può contraddire...).