Lucia Annunziata manda in tilt la sinistra: "Biden in ginocchio, Trump no"

"Bisogna dare atto a Donald Trump di aver avviato un processo. Poi si vedrà se andrà in porto o meno. Il dato politico oggi è questo. Va inoltre detto che il presidente Biden è stato più inginocchiato di fronte a Netanyahu dell’attuale presidente americano": Lucia Annunziata, giornalista e oggi europarlamentare del Pd nonché membro della commissione Esteri e Difesa, lo ha detto a proposito del successo del presidente americano nelle trattative che hanno portato a un primo accordo tra Hamas e Israele per la fine delle ostilità a Gaza.

Intervistata dal Corriere della Sera, la Annunziata ha aggiunto: "È la seconda volta nella storia che sul Medio Oriente un presidente repubblicano riesce a far pressioni per avviare un processo di pace. È accaduto con Bush padre con la conferenza di pace di Madrid e succede oggi con Trump. Bisogna anche capire che i fallimenti di Biden non sono stati un’invenzione".