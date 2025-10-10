Libero logo
Otto e mezzo, Gad Lerner si inchina a Trump: "Cambio di prospettive"

di Maria Pia Petrarolivenerdì 10 ottobre 2025
(La7, Otto e mezzo)

1' di lettura

"Se non è una giornata storica, certamente c'è un cambio di prospettive della guerra": Gad Lerner, ospite in collegamento di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lo ha detto a proposito dell'accordo raggiunto tra Hamas e Israele a Gaza dopo due anni di conflitto. Il giornalista non ha potuto fare a meno di notare che questo importante cambio di passo è avvenuto soprattutto grazie all'intervento del presidente degli Usa Donald Trump.

"Ci ricordiamo che non più tardi di un mese fa Israele bombardava in Qatar le stesse persone, i negoziatori di Hamas, che ha incontrato ieri sera a Sharm el-Sheikh, non so se nella stessa stanza o in una stanza accanto - ha proseguito Lerner riferendosi alle trattative dei giorni scorsi che hanno portato a una prima intesa -. E questo perché glielo ha imposto Trump".

Il "grande giorno" di Donald Trump: questa è una sua vittoria

Vedendo le immagini del Segretario di Stato Marco Rubio che parla all’orecchio destro di Trump dopo avergli passat...

Lerner, inoltre, ha ricordato che sono stati importanti anche altri contributi: "Questa presenza di Hamas, anche sul piano diplomatico - oggi hanno dichiarato tutto il giorno i portavoce di Hamas in favore di questo accordo -, si deve certamente all'emiro del Qatar, a Erdogan, che oggi Trump non ha smesso di ringraziare, ma perfino all'Iran, anche dall'Iran è arrivato il beneplacito a questo accordo".

"Cambio di prospettive": l'intervento di Gad Lerner a Otto e mezzo, guarda qui il video

