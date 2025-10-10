Otto e mezzo, Gad Lerner si inchina a Trump: "Cambio di prospettive"

"Se non è una giornata storica, certamente c'è un cambio di prospettive della guerra": Gad Lerner, ospite in collegamento di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lo ha detto a proposito dell'accordo raggiunto tra Hamas e Israele a Gaza dopo due anni di conflitto. Il giornalista non ha potuto fare a meno di notare che questo importante cambio di passo è avvenuto soprattutto grazie all'intervento del presidente degli Usa Donald Trump.

"Ci ricordiamo che non più tardi di un mese fa Israele bombardava in Qatar le stesse persone, i negoziatori di Hamas, che ha incontrato ieri sera a Sharm el-Sheikh, non so se nella stessa stanza o in una stanza accanto - ha proseguito Lerner riferendosi alle trattative dei giorni scorsi che hanno portato a una prima intesa -. E questo perché glielo ha imposto Trump".